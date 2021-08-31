Моргенштерн пришел к Гордону в леопардовых мини-шортах и шлепанцах: фото

Моргенштерн в шортах и шлепанцах дал интервью Дмитрию Гордону / Фото: Скриншот из YouTube

Похоже, что кроме свадьбы, сегодня будут обсуждать большое интервью Моргенштерна, на которое он пришел в леопардовых мини-шортах и шлепанцах. Кроме этого, во время интервью рэпер много матерился и пил пиво.

Скриншот: YouTube

К интервью Моргенштерн подготовился основательно: он надел футболку с уже известным мемом из интервью Гордона с Михаилом Ходорковским с фразой "Барак? Обама!". Артист также накрасил ногти черным лаком.

Скриншот: YouTube

Дмитрий Гордон и Моргенштерн встретились на нейтральной территории, в Стамбуле.

Моргенштерн – российский рэпер, музыкант, блогер. Известен своими скандальными клипами и эпатажными выходками.

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Свой первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году. Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.

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