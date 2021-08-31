Эталонный хайп. Гордон позвал в гости скандального Моргенштерна

Телеведущий Дмитрий Гордон анонсировал разговор по душам с российским рэп-исполнителем Моргенштерном

Гордон уверен, что интервью с рэп-исполнителем Моргенштерном будет сенсацией / Коллаж "Сегодня"

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью со скандальным рэп-исполнителем Моргенштерном.

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"Ну что, поехали? Сегодня в 18:00 по Киеву на ютуб канале "В гостях у Гордона" в день свадьбы с замечательной девушкой Диларой и ужасный Моргенштерн. Встретились мы в Стамбуле, куда Алишер специально прилетел на своём самолете с многочисленными родственниками и охраной. Такого интервью у меня ещё не было", – написал у себя в инстаграме Гордон.

Чем известен в Украине Моргенштерн

Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов здесь в этом году. При этом артист не гастролирует в Крыму. В конце апреля 2020 года 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.

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В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе и негативно высказался о дне траура в городе.

В России в отношении артиста было заведено административное дело о пропаганде наркотиков в его клипах, которые собирают миллионы просмотров на YouTube.

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Биография артиста