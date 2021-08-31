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Эталонный хайп. Гордон позвал в гости скандального Моргенштерна

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
31 августа, 16:10
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Телеведущий Дмитрий Гордон анонсировал разговор по душам с российским рэп-исполнителем Моргенштерном
Гордон уверен, что интервью с рэп-исполнителем Моргенштерном будет сенсацией / Коллаж "Сегодня"
Гордон уверен, что интервью с рэп-исполнителем Моргенштерном будет сенсацией / Коллаж "Сегодня"

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью со скандальным рэп-исполнителем Моргенштерном.

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"Ну что, поехали? Сегодня в 18:00 по Киеву на ютуб канале "В гостях у Гордона" в день свадьбы с замечательной девушкой Диларой и ужасный Моргенштерн. Встретились мы в Стамбуле, куда Алишер специально прилетел на своём самолете с многочисленными родственниками и охраной. Такого интервью у меня ещё не было", – написал у себя в инстаграме Гордон.

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Чем известен в Украине Моргенштерн

Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов здесь в этом году. При этом артист не гастролирует в Крыму. В конце апреля 2020 года 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.

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В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе и негативно высказался о дне траура в городе.

В России в отношении артиста было заведено административное дело о пропаганде наркотиков в его клипах, которые собирают миллионы просмотров на YouTube.

Моргенштерн
Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Биография артиста

  • Алишер Тагирович Моргенштерн родился 17 февраля 1998 года в Уфе. По национальности он "наполовину русский, наполовину башкир".
  • Рэпом он начал увлекаться в школьные годы, а когда ему исполнилось 16 лет, он работал на автомойке, мыл окна, раздавал рекламные листовки на улице и попробовал себя в роли курьера.
  • Самый первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году.
  • Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео.
  • Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.

Ирина Ковальчук
Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир

В медиа с 1996 года. Пишу о международной политике. Работала в газете «Сегодня» с момента ее основания и до закрытия. В 2011 году прошла стажировку по программе Balanced development of capital area (Южная Корея). Соучредитель информационного агентства Активні громадяни, учредитель информационного агентства UA-Times. Родилась в Киеве, училась на полиграфическом факультете КПИ. С 2013 года занимаюсь общественной деятельностью по экологическому направлению. С 2017 года – член Общественного совета при Днепровской районной госадминистрации, замглавы Общественного совета. Увлекаюсь выращиванием кактусов.

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