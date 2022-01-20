Первый в жизни поцелуй и лук вместо яблок: закулисье легендарного фильма "Морозко"

Фильм-сказка "Морозко" - до сих пор один из любимых фильмов у миллионов людей / Фото: открытые источники
Зимой мы все особенно предпочитаем пересматривать любимые киноленты, хотя некоторые из них уже видели несколько раз. Это как раз про фильм "Морозко", который у многих ассоциируется с лучшими детскими воспоминаниями. Эта сказочная история о том, как добро побеждает зло, поэтому она не одно десятилетие остается актуальной. Чтобы вы больше узнали об этой кинолегенде, мы собрали интересные факты о фильме "Морозко".
Фильм "Морозко": интересные факты
Впервые на экраны музыкальный фильм-сказка "Морозко" вышел 24 марта 1965 года. Режиссером стал Александр Роу, сценарий принадлежит перу Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. Это история по мотивам популярных народных сказок славян.
Роль Морозко сыграл актер Александр Хвыля, который после успеха фильма затем многие годы играл Деда Мороза на новогодних елках, именно так его дети и воспринимали – реальным сказочным персонажем.
Главную героиню Настеньку сыграла 15-летняя Наталья Седых, которая на то время занималась фигурным катанием и балетом. Ее заметили во время исполнения танца "Умирающий лебедь" на детских праздниках.
На эту роль пробовалась также Надежда Румянцева, звезда фильмов "Девчата" и Королева бензоколонки". И хотя худсовет настаивал на ее кандидатуре, режиссер видел в главной роли именно Седых.
Из-за юного возраста актрисы девушке накладывали много грима, чтобы она казалась старше. Особенная экзекуция – эффект замерзших ресниц с помощью клея! Можно только представить, от скольких ресничек девушка избавилась, снимая такой горе-грим.
В Сети гуляет много слухов о том, что на съемочной площадке у Натальи Седых случился первый в жизни поцелуй. И это на глазах у огромной армии зрителей!
В более поздних интервью Седых признавалась, что тогда она влюбилась в своего партнера по съемкам Эдуарда Изотова, сыгравшего Иванушку.
Наталье Седых пророчили грандиозный успех в кино, но в 20 лет она решила закончить актерскую карьеру и занялась балетом. Чтобы ее больше не беспокоили киностудии с предложениями, девушка отправила всем письмо с просьбой изъять ее досье.
Актер, в которого она влюбилась, Эдуард Изотов, сыгравший Ивана, также многое взял от этой сказки. Но жизнь его не сложилась. В 1983 году его задержали при попытке обменять валюту. Выйдя из тюрьмы через 3 года, она пережил несколько инсультов, из-за чего был вынужден оставить работу в театре. В 2003 году, в возрасте 66 лет, Изотов скончался.
Все помнят харизматичную Бабу-Ягу, но не все знают, что ее сыграл мужчина, актер Георгий Милляр. Его, кстати, стоит благодарить за то, что фильм "Морозко" вообще вышел на экраны. Дело в том, что в подвале гостиницы, где находилась съемочная группа, прорвало трубу. Так как Милляр оказался первым на месте происшествия, он сам выносил ящики с бобинами и в итоге отснятый материал был спасен.
Кстати, реальная избушка Бабы-Яги существовала в Заполярье. Их соорудили сразу две: одна из них была деревянная и могла двигаться при помощи рычагов, а та, которая "плясала", была изготовлена из поролона.
Роль Марфуши воплотила актриса Инна Чурикова. Она настолько хотела получить роль, что на кинопробах перегрызла огромное количество орехов, так как в одном из эпизодов ее героиня колет скорлупки зубами. Еще одна жертва Чуриковой ради кино – в одной из сцен ей пришлось вместо яблок есть лук, так как фрукты забыли в гостинице.
Что касается локации, сказочный фильм "Морозко" снимали в 2 местах: летом — в деревне под российским Звенигородом, а зимой — в деревне под городом Оленегорском в Мурманской области.
У фильма-сказки "Морозко" было достаточно много наград. Так, на Венецианском кинофестивале лента получила "Золотого льва Святого Марка", а после окончания фестиваля фильм был куплен для проката в США. Американский союз кинематографистов признал сценарий истории лучшим в категории лент для семейного просмотра. Также в свое время фильм высоко оценил Стивен Спилберг.
Вот такие интересные факты о легендарном фильме удалось узнать.
Также напомним, на экраны вышел тизер сериала "Властелин колец".