"Можно даже лизнуть": Полякова ошарашила Данилко непристойным предложением

Оля Полякова шокировала Андрея Данилко пикантным предложением / Фото: телеканал "Украина"

Новый выпуск масштабного шоу, в котором рассекретили Порося, был полон загадок и тайн, ведь зрители перенеслись в школу магии Хогвартс из всем известных книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

В начале выпуска ведущий Владимир Остапчук решил раздать роли звездным детективам, отметив, что Андрей Данилко – белый маг в черном и самый опасный колдун на шоу "Маска".

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Владимир Остапчук в седьмом выпуске "Маски" / Фото: YouTube

А вот Оля Полякова, которая в этот раз появилась в по-настоящему сказочном образе – с голубыми волосами и в "кукольном платье", – сама представила себя.

Я сегодня в образе огромной зефирки, поэтому буду сладким маршмелоу в горячем какао нашего шоу. На меня можно смотреть, ко мне можно прикасаться и даже лизнуть, – заявила в эфире телеканала "Украина" Оля Полякова, наклонившись к своему коллеге Андрею Данилко.

Оля Полякова в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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Звездный детектив не растерялся и стал подыгрывать Оле, однако та пошла еще дальше, шокировав зрителей своими словами.

Андрей Михайлович, ты можешь лизнуть меня везде, 18 мне уже, – процитировала суперзвезда слова популярной песни. – Но только лизнуть, съесть я себя здесь никому не дам!

Смотрите любимое шоу миллионов "Маска" по ​​субботам, в 21:00, на телеканале "Украина".

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