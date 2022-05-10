Мурашки по коже: OLL.TV создал вдохновляющий ролик, снятый в местах боевых действий и бомбоубежище

Oll.tv снял ролик «Дивись. Борись. Перемагай» / Фото: oll.tv

Вниманию зрителей актуальны новости Всеукраинского марафона, образовательные программы для школьников и малышей, фильмы, сериалы, мультфильмы, футбольные матчи и документальные фильмы. OLL.TV рядом, где бы ты ни был.

Все изменилось. Конечно, изменилась и ситуация с пользованием услугами, – говорит маркетинг-директор OLL.TV Юрий Коломиец. – Если до войны большинство пользователей смотрели телевидение дома, то сейчас потребности сместились в сторону доступности сервиса в разных условиях. Наша миссия — предоставлять свободный доступ к контенту, где бы ни находился наш пользователь: в дороге, убежище, временном доме в Украине или за рубежом. Именно это мы и захотели передать в нашем ролике.

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Идею и скрипт ролика команда платформы разрабатывала самостоятельно. А к съемкам подключили продакшн Lytvynenko Films, уже занимавшийся креативом визуальных и эмоциональных решений.

В видео такого характера всегда важны настоящие эмоции, – рассказывает Евгений Литвиненко, продюсер Lytvynenko Films. – Так что мы делали ставку именно на это – искали в каждой мизансцене дополнительные детали, которые ярко и по-настоящему будут характеризовать ту или иную ситуацию.

Скриншот: YouTube

Например, все знают, что большинство людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий, переехали в западную часть Украины. Там мы сняли два эпизода: люди едут на автобусе и пункт временного приюта в школе. Сделали акцент на маленьких детях, ведь им очень тяжело переживать происходящее. В сцене в бомбоубежище есть кадр с собачкой – он тоже не случайно присутствует в ролике. Животные – это члены семьи, они тоже много страдают. Каждый человек пытается спасти своего четвероногого друга – и это тоже очень эмоциональная составляющая.

Интересно, что все локации выполняли в ролике ту же роль, что и в реальности: в школе и соседнем детском саду жили беженцы, в подземном паркинге Киева скрывались люди во время бомбежек, землянка с окопами расположена в Киевской области в зоне, где были ожесточенные бои.

Съемки продолжались 2 дня. Сложности возникли на этапе производства, длившемся 20 дней. Больше времени, чем обычно, уходило на логистические процессы и сбор съемочной техники, ведь из-за военных действий большинство оборудования было вывезено за границу и в западную часть Украины. Впрочем, результат оказался того достойный.

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Все буде Україна!

Напомним, OLL.TV открыл уже более 50 телеканалов в свободном доступе в Украине и за границей.