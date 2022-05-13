Муж Камалии разрешил певице поделиться секретной информацией о том, как Пакистан поддерживает Украину

Камалия рассказала, поддерживает ли Пакистан - родина ее мужа - Украину в войне, которую развязала Россия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Звезда украинского шоу-бизнеса, певица Камалия, которая ранее рассказала об общении с Киркоровым о войне, сейчас находится в Британии, где активно гастролирует и занимается волонтерской деятельностью в пользу своей страны.

За это время нам удалось собрать немало денег. Мы отправили 22 тонны медикаментов и необходимых материалов, 2 тонны продуктов и около 20 тысяч боксов для горячего питания. Кроме того, мы больше миллиона евро потратили на строительство специального жилья для беженцев из Украины в Германии. Там смогут разместиться 770 семей, – поделилась Камалия в эфире "Ранку з Україною".

Но, несмотря на огромную помощь артистки, ее нередко спрашивают о позиции Пакистана, правительство которого до сих пор соблюдало тишину.

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Захур дал мне зеленый свет, и я могу говорить, как есть. Пакистан передал Украине 2 самолета-истребителя и продолжают помогать, но не разглашают информацию об этом, – откровенно рассказала артистка в интервью с ведущими канала "Украина".





Муж Камалии разрешил ей поделиться секретной информацией о том, как Пакистан поддерживает Украину / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Напомним, Камалия разнесла россиян, жаждущих уничтожить Украину.