Мужа певицы Виктории Петрик подозревают в угоне авто

Мужа известной украинской певицы задержали по подозрению в угоне автомобиля. / Фото: viktoria_petryk

Правоохранители поймали мужчину по горячим следам. Он ездил по городу ночью в поисках дорого авто. А когда нашел, бросил свою машину и скрылся уже на угнанной. Об этом сообщает прес-сслужба управления Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, мужчина угнал автомобиль премиум-класса Hyundai Santa Fe и собирался вернуть его хозяйке за полцены. Чтобы проникнуть в салон, он использовал специальные устройства, которые вывели из строя блокирующие двери. В машине, принадлежащей мужчине, полицейские изъяли спецтехнику для взлома авто, травматический пистолет и паспорт другого государства.

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Полиция задержала угонщика машины. / Фото: Нацполиция

В то же время "Думская" сообщает, злоумышленником оказался муж украинской певицы Виктории Петрик – Владимир Андрушкевич. Вика иногда делилась фото с любимым в соцсетях, однако всегда закрывала его лицо смайликами. Мужчину узнали по телосложению.

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Скриншот Instagram/viktoria_petryk

Сейчас муж певицы находится в СИЗО. За него могут внести залог в размере 744,3 тыс. грн.

Кроме того, мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без него.

Что известно о Виктории Петрик

Сейчас певице 24 года. Популярность Виктории пришла в 2004 году, когда она выиграла международный детский конкурс "Звездные мосты". В 2008-м Петрик заняла второе место на "Детском Евровидении". Летом 2014 года девушка представляла Украину на "Новой Волне", где завоевала "серебро". Через два года девушка участвовала в нацотборе взрослого "Евровидения", но проиграла в полуфинале.

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Известно, что в 2016 году Виктория Петя вышла замуж в возрасте 19 лет. До бракосочетания парочка встречалась уже два года. Лица мужа певица никогда не показывала. В мае 2017 года Виктория родила сына Давида.

Напомним, на днях стало известно, что Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП . Сообщается, что в авариии пострадала женщина.