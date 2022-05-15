Муж певицы Русланы: Хочу, чтобы за Украину отдавали голоса, а не жизни

Олександр Ксенофонтов привітав Kalush Orchestrа та Україну з творчою перемогою / Фото: Коллаж: Сегодня

14 мая произошло исторически важное событие для украинского народа, который сейчас ведет борьбу против рашистского нашествия. Украина одержала победу на "Евровидении-2022" в Турине!

Многие деятели украинской культуры и зрители уже успели поздравить хип-хоп группу Kalush Orchestrа с получением заветной статуэтки. Также порадовался за коллектив муж Русланы Лыжичко, которая победила "Евровидение" в 2004 году.

Реклама

В Facebook артистка показала слова о победе Украины на вокальном соревновании, которые написал ее муж.

Я хочу, чтобы за Украину отдавали голоса, а не жизнь! Я хочу, чтобы рождались украинские песни, а не гибли украинские дети. Я хочу, чтобы украинцы собирались на стадионах, а не в бомбоубежищах. Я верю в победу. И вера побеждает! Поздравляю группу Kalush и Украину с победой! Слава Украине, – написал Александр Ксенофонтов.

Действительно, муж Русланы написал то, о чем сейчас думает каждый украинец. Верим, что скоро наступит еще одна важная победа!

Кроме того, Руслана поддержала лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка, который в финале "Евровидения-2022" призвал мировую общественность помочь Мариуполю и защитникам "Азовстали".

Реклама

Это не политика, это крик души! Это музыка останавливает войну! Человечество превыше всего! Я поддерживаю Kalush и считаю, что они сделали как настоящие патриоты Украины! Я сделала бы то же самое! Наша победа только общая, только вместе, только когда мы боремся за каждую жизнь! Вот ценности, которые защищает Украина! Мир, просыпайся! Наш месседж мира на любой акции, на любой сцене, в любой точке планеты: #Save Ukrainians, #Save Mariupol, — написала Руслана.

Также певица добавила, что лично она сейчас "находится в состоянии тревоги за наших ребят в Мариуполе". Звезда призывает немедленно начинать действовать, давить на всех, кто может наших защитников реально эвакуировать.

Кстати, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отреагировал на победу Украины на вокальном соревновании.

Отметим, что после призыва Kalush Orchestra о Мариуполе и "Азовстале" Сеть взорвалась поиском новостей на эти темы.