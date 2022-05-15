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Украина – нация победителей! Сердючка, Огневич и другие звезды поздравляют Kalush Orchestra с триумфом на Евровидении-2022

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 мая, 03:51
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Сейчас украинская хип-хоп группа принимает поздравление со всего мира. Победе Украины на песенном конкурсе радуются как зрителям, так и известные звезды
Реакция звезд на победу Kalush Orchestra
Реакция звезд на победу Kalush Orchestra / Фото: Коллаж: Сегодня

Kalush Orchestra получил максимальный 631 балл на "Евровидении-2022". Эта победа очень важна для украинского народа, которые уже третий месяц борется против российских оккупантов. Сейчас весь мир радуется вместе с Украиной нашей творческой победе.

Сайт "Сегодня" показывает, как в Сети реагируют на победу Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" украинские звезды.

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Ксения Мишина

Актриса заявила, что гордится "непобедимыми победителями" и поблагодарила их за то, что они сделали для Украины. Также она добавила в свой пост хештеги #savemariupol, #saveazovstalmilitary, #saveazovstal.

Ирина Федишин

Певица подчеркнула, что эта победа невероятно важна для Украины:

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Поздравляю, Украина! Победили на "Евровидении", победим и в войне.

Джамала

Победительница "Евровидения-2016" поздравила Kalush Orchestra и всех украинцев с этим триумфом.

Иногда история повторяет незабываемые моменты. Поздравляю всех нас с победой на "Евровидении-2022". Теперь ждем полной победы Украины и мира в нашей стране.

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Анна Тринчер

Певица показала, как они с женихом Александром Волошином эмоционально отреагировали на победу в песенном конкурсе.

Владимир Остапчук

Телеведущий уже спрогнозировал, где Украина будет проводить на своей территории "Евровидение-2022".

Екатерина Осадчая

Телеведущая присоединилась к поздравлениям и выразила надежду, что в следующем году конкурс пройдет в украинском Крыму.

Украина!!!! Победа! Тот предвестник самой главной победы! Ну и на следующий год Евровидение в Крыму. Спасибо миру за поддержку. Спасибо Калуш! Спасибо ребята.

Злата Огневич

Певица отметила, что всем украинцам нужны были эти приятные эмоции от победы.

Невероятное выступление! Нам так нужны эти эмоции. Слезы радости и гордости за страну. Украина покорила Европу и это только начало!!!

Верка Сердючка

Ольга Сумская

Актриса подчеркнула, эта победа – это исторический момент!

Группа Калуш, с победой! Это просто невероятно! Весь мир поет Стефания. Весь мир кричит -НЕ ВОЙНЫ, SAVE AZOSTAL! СЛАВА УКРАИНЕ!

Кстати, мы писали о чем песня Stefania победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra.

Если вы пропустили песенный конкурс и то, как Украина одержала победу на нем – предлагаем посмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию "Евровидение-2022".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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