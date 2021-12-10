На большом концерте Музыкальная платформа назвали лучшие песни 2021 года

"Музыкальная платформа" раздала награды лучшим звездам / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Зрители канала "Украина" встретят 2022 год в компании звезд. Любимые исполнители собрались на одной сцене, чтобы исполнить лучшие хиты и зарядить миллионы людей позитивной энергией на целый год.

Мы сделали закрытое голосование, и сами артисты до конца не знали, получат они награду или нет. Нам важно, чтобы для каждой звезды подобные вещи были стимулом, чтобы покорить сердца зрителя и получить награду, – поделился музыкальный продюсер и ведущий концерта Геннадий Витер.

Продюсер канала "Украина" Геннадий Витер рассказал, как выбирали лучшие песни года / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Неожиданные дуэты, новые постановки, премьеры и хорошее настроение – это то, что ожидает зрителей в новогоднюю ночь.

Я радуюсь, что нам удалось удивить и порадовать людей в зале, уверена, что телезрители в новогоднюю ночь также почувствуют бешеную энергетику наших звезд. Только самые популярные артисты и хитовые песни, – комментирует ведущая проекта Мария Орлова.

А еще "Музыкальная платформа" удивит составом ведущих. На этот раз к Геннадию Витеру и Марии Орловой присоединится любимица миллионов, яркая и взрывная Даша Астафьева.

Как по мне, главной изюминкой этого вечера будет выступление Михаила Поплавского. И конечно же, зрители увидят множество крутых артистов! Будет ярко и незабываемо – со мной так точно,– поделилась певица Даша Астафьева.

Даша Астафьева присоединится к ведущим на сцене / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Лучшими песнями 2021-го года по мнению зрителей канала "Украина" стали: VERKA SERDUCHKA – "Make It Rain Champagne", Оля Полякова – "Взрослая девочка", MONATIK – "Зажигать/JoMo", LOBODA – moLOko, и другие.

Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

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