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Фу, как вульгарно: Откровенный наряд Анны Тринчер осудили в Сети (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 16:41
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Вчера певица посетила музыкальную церемонию награждения. Для выступления Анна подобрала очень сексуальный образ, который понравился далеко не всем ее поклонникам
Анна Тринчер появилась в сексуальном наряде на концерте
Анна Тринчер появилась в сексуальном наряде на концерте / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Тринчер, которая сбежала с операции по увеличению груди, каждым своим публичным выходом продолжает удивлять фанатов и провоцировать недоброжелателей. Вторые, в свою очередь, решили ей устроить настоящую травлю в соцсетях.

Поводом для этого стал образ популярной исполнительницы, в котором она выступала на большом концерте "Музыкальной платформы".

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Певицу осудили за откровенный наряд
Певицу осудили за откровенный наряд / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стоило ей только опубликовать видео в облегающем комбинезоне со вставками телесного цвета, как хейтеры тут же "накинулись" на страничку звезды.

Скриншот: Instagram Анны Тринчер

Тринчер пока что никак не ответила на негативные сообщение касаемо наряда, но призналась, как на него отреагировал ее жених – известный блогер Александр Волошин. Многих поклонников интересовало отношение избранника певицы к ее откровенным костюмам.

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Саша меня фотографирует, целует и отпускает. Он совсем не против тех образов, в которых я появляюсь на выступлениях, в своем творчестве, – говорит Аня.

Самой исполнительнице комбинезон нравится. Его создавали дизайнеры и это заняло у них буквально один день.

Предыдущий, который я планировала для этого выступления, провалился с треском. Так бывает у артистов. Тот наряд мне просто не понравился. Я не чувствовала себя в нем, понимала, что это не я. А в этом я действительно Анна Тринчер, – делится певица.

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