Фу, как вульгарно: Откровенный наряд Анны Тринчер осудили в Сети (фото)

Анна Тринчер, которая сбежала с операции по увеличению груди, каждым своим публичным выходом продолжает удивлять фанатов и провоцировать недоброжелателей. Вторые, в свою очередь, решили ей устроить настоящую травлю в соцсетях.
Поводом для этого стал образ популярной исполнительницы, в котором она выступала на большом концерте "Музыкальной платформы".
Стоило ей только опубликовать видео в облегающем комбинезоне со вставками телесного цвета, как хейтеры тут же "накинулись" на страничку звезды.
Тринчер пока что никак не ответила на негативные сообщение касаемо наряда, но призналась, как на него отреагировал ее жених – известный блогер Александр Волошин. Многих поклонников интересовало отношение избранника певицы к ее откровенным костюмам.
Саша меня фотографирует, целует и отпускает. Он совсем не против тех образов, в которых я появляюсь на выступлениях, в своем творчестве, – говорит Аня.
Самой исполнительнице комбинезон нравится. Его создавали дизайнеры и это заняло у них буквально один день.
Предыдущий, который я планировала для этого выступления, провалился с треском. Так бывает у артистов. Тот наряд мне просто не понравился. Я не чувствовала себя в нем, понимала, что это не я. А в этом я действительно Анна Тринчер, – делится певица.
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