На Голосі країни неожиданно появился Пол Маккартни

Участник пришел на "Голос країни" с собачкой-талисманом, которого зовут Пол Маккартни. / Фото: Скриншот из YouTube

27-летний Марьян Романчук из Львова пришел на "Голос країни" с поддержкой – песиком-талисманом, которого зовут... Пол Маккартни! Вероятно, четвероногий друг действительно приносит парню удачу, что произошло и на проекте.

Марьян вместе с Полом – уличные музыканты. Четыре года они путешествуют по Украине на стареньких синих "Жигулях" и знакомят людей с творчеством.

Впрочем, на сцену "Голоса країни" Марьян вышел сам. Он выбрал песню Michael David Rossenberg – Let her go. В результате к парню обернулся Святослав Вакарчук.

Марьян Романчук – Let her go – Голос країни 12:



После выступления приветствовать своего хозяина вышел сам Пол, с которым мило познакомились звездные тренеры. Вакарчук в шутку сказал, что не может называть собачку Полом, поэтому прозвал его просто Павлом.

