На Сергея Шнурова подали в суд. Экс-солистка Ленинграда хочет взыскать 7 млн. гривен

Конфликт Сергея Шнурова и Алисы Вокс, которая ранее была солисткой группы "Ленинград", принял новые обороты. Артистка подала против Шнурова иск о нарушении авторских прав

Сергей Шнуров и Алиса Вокс будут решать конфликт в суде / Фото: facebook.com/alisavox.net

Против Сергея Шнурова, который ранее написал стих о певице МакSим, и его компаний возбудили гражданское дело "О защите авторских прав". До этого певица Алиса Вокс и ее адвокат пытались договориться с артистом о компенсации в 19 миллионов рублей (около 7 миллионов гривен).

Как сообщает StarHit, певица Алиса Вокс, которая состояла в группе "Ленинград" с 2012 по 2016 год, принимала участие в записи композиции "Лабутены" и нескольких других хитов, с которыми Сергей Шнуров потом выступал без нее. Проценты, положенные певице, артист ей не отчислял. На протяжении полутора месяцев Вокс и ее адвокат вели с Сергеем Шнуровым переговоры о выплате компенсации, чтобы решить вопрос без суда. Но Шнуров и его представители отказались идти на встречу и не согласились с претензией, которую предъявила Алиса Вокс.

Решить вопрос в досудебном порядке не удалось, и тогда певица направила свои требования в суд.

Алиса Вокс и Сергей Шнуров / Фото: leningrad-shnurov.ru

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В иске речь идет о таких песнях, как "Экспонат", "Патриотка", "37-й", "Молитвенная", "Сумка", "Короче", "Платье" и"Плачу". В этих треках звучит вокал Алисы Вокс, хотя она появляется не во всех музыкальных клипах.

Кроме того, ссора между Шнуровым и Вокс длится уже не первый год. До этого певица обвиняла лидера "Ленинграда" в том, что он заставлял ее выходить на сцену в одном нижнем белье и проявлял абьюз.

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