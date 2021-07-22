Нацсовет не получал обращения о нарушении языкового закона телеканалами – Герасимюк

Контроль за выполнением Закона о государственном языке – это ответственность специального Уполномоченного. Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания не имеет права осуществлять такой госконтроль

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк / Фото: Facebook

Национальный совет с 16 июля 2021 года и до этого момента не получала никаких обращений или актов от Уполномоченного по защите государственного языка. Мы не считаем публичные заявления в соцсетях корректным способом общения между госорганами, тем более если они содержат ложную или неполную информацию. Об этом заявила Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк на сайте регулятора.

В сообщении есть разъяснение, что единственным органом, который осуществляет госконтроль за применением государственного языка при распространении и демонстрации фильмов в Украине, – является Уполномоченный по защите государственного языка.

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Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не имеет права и на него не возлагаются обязанности по осуществлению такого государственного контроля, говорится в сообщении.

Герасимюк пояснила, что Нацсовет применяет санкции исключительно в случае нарушения телерадиоорганизациями требований о языковых квотах Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (часть 2 статьи 72) и/или условий лицензии, и не вправе применять санкции за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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В сообщении регулятора четко указано:

Контроль за выполнением Закона о государственном языке – это прямая ответственность специального Уполномоченного.

Напомним, что ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook написал, что по результатам мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка, шесть украинских телеканалов нарушили языковой закон. По словам Креминя, он обратился в Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить санкции к упомянутым шести телеканалам.

16 июля 2021 года встыпили в силу части 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому вводятся нормы применение украинского языка в сфере культуры.

Днем ранее Медиа Группа Украина прокомментировала нормы языкового закона, где подтвердила, что всегда выполняла и будет выполнять законы Украины.

Как украинские знаменитости отреагировали на языковой закон – смотрите видео: