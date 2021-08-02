Новые подробности о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой: Держим кулаки

Вчера вечером в Киеве избили танцора из балета Нади Дорофеевой. Вскоре выяснилось, что нападавший служит в Управлении госохраны

Надя Дорофеева прокомментировала состояние избитого танцора / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Однако в результате избиения танцор Нади Дорофеевой получил кровоизлияние в мозг. Он до сих пор находится в медикаментозной коме после трепанации черепа. По словам певицы, вся ее команда, близкие и друзья Жени ждут его выздоровления.

В новом посте в Facebook Надя Дорофеева заявила, что нужно довести дело до конца, поскольку нападавший мужчина уже найден.

Женя все еще находится в медикаментозной коме… Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди, держим кулаки и верим в лучшее! Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в Сети! Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца! И давайте посылать самые добрые мысли Жене, чтобы он скорее поправился и восстановился Спасибо за огромную поддержку, вы – сила! – написала певица.

В комментариях под постом певицы ее поклонники и коллеги написали теплые слова поддержки.

Что сейчас с нападавшим?

Делом занялось Государственное бюро расследований (ГБР). Нападавший сейчас находится в камере предварительного задержания – ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет. В то же время в Управлении госохраны сообщили, что этом инциденте "имела места банальщина", а не какие-либо другие причины.

Отрывок видеозаписи избиения танцора Нади Дорофеевой:

Ранее сообщалось, что нападавшему скоро вручат подозрение за избиение танцора.