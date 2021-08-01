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Танцора из балета Дорофеевой жестко избили – его ввели в медикаментозную кому

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 августа, 16:02
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Об этом певица написала на своем аккаунте в Instagram, где опубликовала видео мужчины, который избил танцора. Надя попросила помочь найти этого человека.
Танцора из балета Дорофеевой жестко избили
Танцора из балета Дорофеевой жестко избили / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Женю – так зовут танцора из балета Нади Дорофеевой, избили возле ночного клуба Лифт, в центре Киева. Певица рассказала, как все произошло:

Сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео – избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед!

Певица уточнила, что в результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Надя говорит, что есть фото, есть свидетели избиения и заявление уже написали:

Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео…Это очень поможет!

Смотрите интервью с Надей Дорофеевой для "Зіркового шляху":

Напомним, Дорофеева повторила горячие образы с сольного концерта на Atlas Weekend.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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