Надю Дорофееву растрогали украинские дети в Польше: Я еще раз осознала, что мы непобедимы

Надя Дорофеева навестила украинских беженцев в Варшаве / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пока в Сети не утихает обсуждение романа Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным, артистка активно готовится к благотворительному концерту в Варшаве, который состоится уже сегодня в 21.30.

Накануне выступления Дорофеева решила навестить украинцев, которые вынужденно покинули родные дома из-за войны и эвакуировались в более безопасное место. Она рассказала, как их принимают в чужой стране.

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Война заставила многих взрослых и маленьких украинцев покинуть родную страну. Сегодня мы навестили наших беженцев в Варшаве. Была поражена тем, как тепло здесь принимают: кормят, дают одежду, игрушки… Но, конечно, это никогда не заменит дом! – написала Надя в Instagram.

Певица пообщалась с украинскими беженцами, сделала фото с фанами. А особое внимание она уделила детям.

Когда ко мне подошел один ребенок и подарил шоколадку, а другой – игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы, пока так поддерживают друг друга! Самые смелые и несгибаемые украинцы, я вас люблю! И как хочется, чтобы мы все вернулись домой! – добавила артистка.

Напомним, совсем недавно Надя Дорофеева и Владимир Дантес шокировали новостью о разводе. Вскоре в Сети распространилась информация, что певица с головой ушла в новый роман. Впрочем, сама Дорофеева пока не комментирует личную жизнь.