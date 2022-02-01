Налоговая подала в суд на Аркадия Укупника из-за незаконного обогащения

У Аркадия Укупника проблемы с налоговой / Фото: скриншот

В 2020 году Аркадий Укупник получил от государства ковидную помощь в размере 15 тысяч рублей (5 500 гривен) как индивидуальный предприниматель. Как пишет Telegram-канал Mash налоговая провела проверку и заявила, что певец предпринимательскую деятельность не ведет.

Налоговая подала на Укупника в суд заявив, что 15 тысяч рублей являются не помощью, а незаконным обогащением. Однако иск был отклонен.

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Налоговая подавала в суд на Аркадия Укупника, но иск был отклонен / Фото: скриншот

Стоит отметить, не в первый раз у Аркадия Укупника возникают проблемы с налоговой. В 2015 году та же инспекция подавала иск на певца о признании его банкротом. Налоговая требовала от артиста погасить долг в размере 716 тысяч рублей (262 тысячи гривен), но он этого не сделал. Однако певца банкротом все же не признали.

В прошлом году артист тоже попал в скандал из-за денег. Правда, тогда Укупник требовал у певицы Zivert, чтобы она вернула ему 12 тысяч долларов за сорванный концерт в Турции. Дело чуть не дошло до суда, но артистам удалось решить конфликт.

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