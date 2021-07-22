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Zivert получила 12 тысяч евро за выступление в Турции, но скрылась с гонораром, не приехав на концерт

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
22 июля, 15:34
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Артистка приехала в аэропорт "Внуково" вместе со своей командой, но не стала в течение двух часов ждать подготовку частного борта для перелета в Турцию. Zivert уехала из аэропорта, никого не предупредив об этом
Zivert обманула организаторов концерта в Турции - взяла деньги и не выступила на мероприятии
Zivert обманула организаторов концерта в Турции - взяла деньги и не выступила на мероприятии / Фото: instagram.com/_zivert

Организаторы концерта в Бодруме в шоке от сложившейся ситуации – они пытались дозвониться Zivert, однако, как сообщает Telegram-канал Mash, артистка целый месяц не отвечала на звонки.

Сейчас они обратились к адвокату Александру Добровинскому и пытаются мирно урегулировать конфликт. Отмечается, что Zivert, которая, к слову, раньше была танцовщицей гоу-гоу, пока не вернула гонорар.

Zivert
Zivert / Фото: instagram.com/_zivert

Отметим, что юрист Александр Добровинский представлял в суде интересы многих известных личностей, включая Филиппа Киркорова. Год назад он защищал интересы потерпевших в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который сейчас отбывает срок в колонии общего режима. Возможно, Добровинскому удастся помочь и организаторам концерта с Zivert.

Отметим, что Zivert очень популярна как в России, так и в Украине. Летом прошлого года артистка отменила два концерта в Киеве и Одессе, сославшись на усиление карантина из-за пандемии COVID-19. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что менеджеры Zivert заявили: истинная причина отмены концертов – "политические преграды".

В тренде

В соцсетях Zivert можно найти сотни фото с ретушью и макияжем. Артистка редко публикует снимки без мейкапа, а зря – ведь сейчас в мире популярен тренд на естественную красоту. Например, недавно на улицах Киева появились честные портреты украинок без ретуши и макияжа.

Ранее Zivert и Макс Барских записали совместную песню и сняли клип – смотрите об этом видеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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