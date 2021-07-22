Zivert получила 12 тысяч евро за выступление в Турции, но скрылась с гонораром, не приехав на концерт

Организаторы концерта в Бодруме в шоке от сложившейся ситуации – они пытались дозвониться Zivert, однако, как сообщает Telegram-канал Mash, артистка целый месяц не отвечала на звонки.
Сейчас они обратились к адвокату Александру Добровинскому и пытаются мирно урегулировать конфликт. Отмечается, что Zivert, которая, к слову, раньше была танцовщицей гоу-гоу, пока не вернула гонорар.
Отметим, что юрист Александр Добровинский представлял в суде интересы многих известных личностей, включая Филиппа Киркорова. Год назад он защищал интересы потерпевших в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который сейчас отбывает срок в колонии общего режима. Возможно, Добровинскому удастся помочь и организаторам концерта с Zivert.
Отметим, что Zivert очень популярна как в России, так и в Украине. Летом прошлого года артистка отменила два концерта в Киеве и Одессе, сославшись на усиление карантина из-за пандемии COVID-19. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что менеджеры Zivert заявили: истинная причина отмены концертов – "политические преграды".
В соцсетях Zivert можно найти сотни фото с ретушью и макияжем. Артистка редко публикует снимки без мейкапа, а зря – ведь сейчас в мире популярен тренд на естественную красоту. Например, недавно на улицах Киева появились честные портреты украинок без ретуши и макияжа.
Ранее Zivert и Макс Барских записали совместную песню и сняли клип – смотрите об этом видеосюжет: