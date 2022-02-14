Порция милоты: Наоми Кэмпбелл впервые показала наследницу в новой фотосессии для Vogue

Модель представила дочь публике / Фото: instagram.com/britishvogue
Сегодня британский Vogue презентовал новый номер, на обложке которого появилась 51-летняя Наоми Кэмпбелл. Знаменитая модель впервые показала миру свою дочку.
Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь
Если ранее пользователи в Сети видели только ручки или ножки ребенка, то теперь звезда без стеснения показывает наследницу публике. Пока что в доступе один снимок, но мы надеемся, что в следующих кадрах удастся разглядеть и лицо девочки.
Я всегда знала, что однажды у меня будет ребенок,
— гласит вынос на обложке.
Отметим, что после новости о ребенке у Наоми многие судачили о том, кто отец малышки, удочерила ли девочку модель или воспользовалась услугами суррогатной матери. Надеемся, в интервью Наоми больше расскажет о самом сокровенном.
Позировала звезда перед объективом фотокамеры легендарного Стивена Мейзела, с которым знакома уже 35 лет.
Мы с нетерпением ждем подробностей нового интервью Наоми Кэмпбелл.
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