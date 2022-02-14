Порція милоти: Наомі Кемпбелл вперше показала спадкоємицю у новій фотосесії для Vogue

Модель представила доньку публіці / Фото: instagram.com/britishvogue
Сьогодні британський Vogue презентував новий номер, на обкладинці якого з'явилася 51-річна Наомі Кемпбелл. Знаменита модель вперше показала світові свою доньку.
Наомі Кемпбелл вперше показала дочку
Якщо раніше користувачі в Мережі бачили лише ручки чи ніжки дитини, то тепер зірка без сорому показує спадкоємицю публіці. Поки що у доступі один знімок, але ми сподіваємося, що в наступних кадрах вдасться розглянути й обличчя дівчинки.
Я завжди знала, що якось у мене буде дитина,
— каже фраза на обкладинці.
Зазначимо, що після новини про дитину у Наомі багато хто думав про те, хто батько малюка, чи удочерила дівчинку модель, чи скористалася послугами сурогатної матері. Сподіваємося, в інтерв'ю Наомі більше розповість про найпотаємніше.
Позувала зірка перед об'єктивом фотокамери легендарного Стівена Мейзела, з яким знайома вже 35 років.
Ми з нетерпінням чекаємо на подробиці нового інтерв'ю Наомі Кемпбелл.
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