Настя Каменских и Олег Винник признаны главными секс-символами украинского шоу-бизнеса

Настя Каменских и Олег Винник - секс-символы украинского шоу-бизнеса / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/olegg.vynnyk

Сразу несколько украинских артисток и артистов могут посоревноваться за звание секс-символа отечественного шоу-бизнеса. Узнайте, кого из них украинцы считают №1.

Отметим, что за новостями шоу-бизнеса следят 29% жителей городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет. Так вот, 28,8% всех опрошенных считают, что секс-символ украинского шоу-бизнеса среди женщин – это Настя Каменских.

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К слову, на втором месте в рейтинги секси-звезд – Оля Полякова, а на третьем – Тина Кароль.

Настя Каменских – секс-символ украинского шоу-бизнеса / Фото: instagram.com/kamenskux

А самым сексуальным мужчиной 29,2% респондентов признали Олега Винника. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus. Сразу за Олегом на второй позиции рейтинга – Влад Яма, а на третьей – грузинский бизнесмен и экс-герой шоу "Холостяк" – Иракли Макацария.

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Олег Винник – секс-символ украинского шоу-бизнеса / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 19 января 2022 года с 15:25 по 20 января 2022 года до 08:30. Размер выборки: 1000 респондентов.

Для справки:

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Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

– система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.

Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.