Настя Каменських та Олег Винник визнані головними секс-символами українського шоу-бізнесу

Настя Каменських та Олег Винник – секс-символи українського шоу-бізнесу / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/olegg.vynnyk

Одразу кілька українських артисток та артистів можуть позмагатися за звання секс-символу вітчизняного шоу-бізнесу. Дізнайтесь, кого з них українці вважають №1.

Зазначимо, що за новинами шоу-бізнесу стежать 29% мешканців міст України з населенням 50к+ у віці 18-60 років. Так ось, 28,8% усіх опитаних вважають, що секс-символ українського шоу-бізнесу серед жінок – це Настя Каменських.

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До речі, на другому місці у рейтингу сексі-зірок – Оля Полякова, а на третьому – Тіна Кароль.

Настя Каменських – секс-символ українського шоу-бізнесу / Фото: instagram.com/kamenskux

А найсексуальнішим чоловіком 29,2% респондентів визнали Олега Винника. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus. Одразу за Олегом на другій позиції рейтингу – Влад Яма, а на третій – грузинський бізнесмен та ексгерой шоу "Холостяк" – Іраклі Макацарія.

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Олег Винник – секс-символ українського шоу-бізнесу / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 19 січня 2022 року з 15:25 по 20 січня 2022 року до 08:30. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Для довідки:

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Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка показує структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

– система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка показує структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.

Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

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