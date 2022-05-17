Настя Каменских рассказала, почему за несколько дней до вторжения РФ уехала в Испанию с семьей

Настя Каменских с семьей незадолго до войны оказалась в Испании / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая принимает участие в благотворительных концертах, все время работала и строила планы на будущие альбомы, это и привело ее с семьей в Мадрид.

Я готовила два альбома – украино- и испаноязычный. И у нас с мужем было пять дней для того, чтобы уехать в Испанию и доделать мой испанский альбом. Мы уехали не со всей семьей, а только с двумя мамами. И ты просыпаешься от крика, тебе звонят и говорят – война началась. Ты даже не понимаешь, что значит слово "война". Как это? Что такое война? Я никогда в жизни не представляла, что вообще буду такое переживать, – вспомнила тот ужасный день, 24 февраля, NK | Настя Каменских в разговоре с журналистом канала "Украина".

Настя до сих пор удивляется и благодарит Вселенную за то, что тогда с близкими оказалась в безопасном месте.

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Я даже не представляю, что чувствовали и чувствуют люди, когда слышат сирены, бомбы, выстрелы. Сколько позже нужно отдать часов собственной жизни на работу с психологами, чтобы как-то себя восстановить. Я миллион раз спрашивала себя, как так вселенная распорядилась, и мы находились там (в Мадриде, – ред.)?"

Настя Каменских благодарит Вселенную за то, что на момент нападения РФ была в безопасном месте / Фото: instagram.com/kamenskux

Накануне войны Настя записала новые песни, сняла видеоклип, а по возвращении из Испании ее ждала подготовка к важному выступлению. Но все планы мгновенно изменились.

Мы должны были вернуться (в Украину, – ред.) на следующий день – 25 числа. Самолеты отменили. У меня в понедельник должна была быть съемка, прямой эфир, во вторник очень многое запланировано. Я готовилась к премии Yuna, где должна была петь новую песню "Кришталь". Волновалась, что у меня очень мало времени, потому что я должна была закончить свой испаноязычный альбом, вернуться быстренько домой и начать подготовку к этому номеру. Потому что песня новая, я никогда со своими музыкантами ее не проходила. То есть мы работали до последнего. До этого у меня было множество концертов. Мы даже не хотели слышать новости, думали, что это невозможно. Мы просто продолжали работать, – рассказала певица в эфире программы "Зірковий шлях".

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Настя не может дождаться, когда наконец сможет снова увидеть и обнять своих родных. Делает все возможное ради нашей победы и верит, что она скоро наступит.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" сейчас выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Напомним, Потап трогательно поздравил Настю Каменских с днем рождения.