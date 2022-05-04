Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения: Благодарен судьбе, что она подарила мне тебя

Украинские рэпер и продюсер посвятил пост жене

Потап в день рождения Настя Каменских признался ей в любви / Фото: instagram.com/realpotap

Сегодня, 4 мая, Насте Каменских исполняется 35 лет. Потап никогда не скрывал, что гордится своей женой. В день ее рождения рэпер об этом напомнил еще раз.

Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты моя мечта, мой партнер, моя поддержка, мой друг, моя песня! В эти сложные времена для нас всех ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, несущим флаг свободы, рупором народа и я стал еще больше тобой гордиться! Кажется, что для тебя возможно все, потому что все, что ты делаешь, во всем в чем ты принимаешь участие, ты украшаешь своей красотой и талантом! Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя, я люблю тебя мое солнышко, очень сильно люблю, – написал Потап в Instagram

/ Фото: instagram.com/realpotap

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В комментариях к поздравлениям присоединились Юрий Горбунов, Катя Осачая, Алан Бадоев, Андрей Бедняков.

Скриншот: Instagram

Напомним, звездные супруги активно помогают Украине, воюя на информационном фронте и выступая на благотворительных концертах