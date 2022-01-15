Наташа Королева и Тарзан устроили зажигательные танцы в ночном клубе (видео)

Наташа Королева показала, как отдыхает с Тарзаном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева прислушалась к подписчикам, которые просили ее постить меньше фото с сыном. Артистка поделилась видео с Тарзаном. Стоит отметить, что после громкого скандала с изменой, муж Королевой стал реже появляться в соцсетях певицы.

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На опубликованных кадрах, сделанных в одном из заведений Майами, Наташа Королева в мини-платье танцует с мужем.

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Подписчики оценили танцы Наташи Королевой, а такое бывает редко. Артистка чаще сталкивается с критикой в соцсетях.

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"Красавица"

"Как всегда красиво двигаетесь"

"Наташа молодец! Остается такой же позитивной и красивой"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Отношения Наташи Королевой и Тарзана после скандала с изменой

Певица простила мужу измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в семейной драме Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Напомним, недавно Наташа Королева на отдыхе в Майами показала, как выглядит ее фигура без фотошопа.