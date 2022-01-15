Наташа Корольова та Тарзан влаштували запальні танці у нічному клубі (відео)

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова прислухалася до підписників, які просили її постити менше фото із сином . Артистка поділилася відео із Тарзаном. Варто зазначити, що після гучного скандалу зі зрадою чоловік Корольової став рідше з'являтися в соцмережах співачки.

На опублікованих кадрах, зроблених в одному із закладів Майамі, Наташа Корольова у мінісукні танцює з чоловіком.

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Підписники оцінили танці Наташі Корольової, а таке буває рідко. Артистка найчастіше стикається з критикою у соцмережах.

"Красуня"

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Стосунки Наташі Корольової та Тарзана після скандалу зі зрадою

Співачка вибачила чоловікові зраду, у якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали та почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мати Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у сімейній драмі Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював у ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитись від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

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Нагадаємо, нещодавно Наташа Корольова на відпочинку в Майамі показала, як виглядає її фігура без фотошопу.