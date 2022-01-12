Наташа Королева в молодости и сейчас: от мальчишки до сексуальной поп-звезды

На днях Королева взбудоражила публику фотографиями в купальнике. Но стоит отметить, что певица всегда любила демонстрировать свои пышные формы.

Наташа Королева в юности

Когда певица была совсем юной девчонкой, ее сложно было отличить от мальчика. У Королевой были короткие волосы, поэтому в нарядах с брюками и жилеткой она выглядела точно как мальчишка.

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Наташа Королева в юности

В подростковом возрасте Наталья стала выступать на сцене, но ее шарм и женственность появились куда позже.

Королева была похожа на мальчишку

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Но со временем будущая звезда смогла показать свою сексуальность.

Королева – секс-символ 90-х

В 1990-х Наташа Королева стала настоящей звездой. В тандеме с Игорем Николаевым певица записала свои самые известные хиты, которые тогда звучали из каждого утюга.

Королева в начале карьеры

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Тогда из застенчивой девочки Наташа превратилась в настоящую сексуальную поп-звезду. Скрывать пышные формы Наташи не было смысла, тем более в эпоху открытой сексуальности.

Королева начала пользоваться своей природной красотой и выбирать достаточно откровенные наряды для своих концертов и фотосессий.

Молодая Королева позирует в купальнике

Певица никогда не была супер-худышкой, а имела привлекательные сочные объемы.

Наташа Королева в молодости

Похоже, и Наталья и ее стилисты знали, как привлечь внимание зрителей и сделать образеще эффектнее. Поэтому ни один выход звезды не обошелся без глубокого декольте.

Королева всегда подчеркивает декольте

Наташа Королева сейчас

Сейчас певица не уступает своим принципам и даже в 48 лет продолжает демонстрировать свои прелести публике. Исполнительница старается держать себя в форме, поэтому сейчас она также может похвастаться плоским животиком.

Наташа Королева сейчас / Фото: скриншот

Королева признается, что после новогодних праздников весит около 60 килограмм. Такой вес не смущает певицу, ведь она быстро его сбрасывает за гастроли.

Ранее Наташа Королева опубликовала видео, как поет "Желтые тюльпаны" без фонограммы.