Навел дуло в лицо и попросил автограф: режиссер "Орла и решки" рассказал, как в его дом пришли рашисты

В интервью Синельников рассказал о пережитых ужасах / Фото: скриншот

Напомним, последние несколько дней в Сети активно обсуждалась шокирующая информация о том, что режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников вместе с сыном находятся в заложниках у оккупантов. Ему, к счастью, удалось выбраться и в интервью Славе Демину он рассказал обо всех ужасах, с которыми ему и его семье пришлось столкнуться.

Евгений Синельников рассказал, как своими глазами видит самолет, который выпустил в его дом ракеты. А после этого 20 человек с автоматами зашли в его дом. Они переписали всех, кто там находился, обыскали дом, а затем, узнав в нем режиссера "Орла и решки"... попросили у него автограф!

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Скриншот видео

Было темно и он говорит: "Напиши мне автограф". Я ему пишу автограф, он подходит вот так вот с винтовкой, наводит на меня дуло и включает подсветку. Извините, но это пи***ц. Не дай Бог никому этого пережить".

Также он поделился мнением о том, почему его семью оставили в живых.

Может быть, благодаря тому, что нас узнали, нам хотя бы оставили жизнь. Очень многих людей вокруг просто расстреляли.

Полное интервью Евгения Синельникова о пережитых ужасах смотрите далее в видео.

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