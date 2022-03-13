Навів дуло в обличчя і попросив автограф: режисер "Орла та решки" розповів, як до його будинку прийшли рашисти

В інтерв'ю Синельников розповів про пережиті жахи / Фото: скріншот

Нагадаємо, останні кілька днів у Мережі активно обговорювалася шокуюча інформація про те, що режисер "Орла та решки" Євген Синельников разом із сином перебувають у заручниках у окупантів. Йому, на щастя, вдалося вибратися і в інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів про всі жахіття, з якими йому і його сім'ї довелося зіткнутися.

Євген Синельников розповів, як на власні очі бачив літак, який випустив у його будинок ракети. А після цього 20 осіб з автоматами зайшли до його будинку. Вони переписали всіх, хто там перебував, обшукали будинок, а потім, впізнавши у ньому режисера "Орла та решки"... попросили у нього автограф!

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Скріншот відео

Було темно, і він каже: "Напиши мені автограф". Я йому пишу автограф, він підходить ось так ось з гвинтівкою, наводить на мене дуло і включає підсвічування. Вибачте, але це пи***ць. Не дай Боже нікому цього пережити".

Також він поділився думкою про те, чому його сім'ю залишили живими.

Може, завдяки тому, що нас впізнали, нам хоч би залишили життя. Дуже багато людей навколо просто розстріляли.

Повне інтерв'ю Євгена Синельникова про пережиті жахіття дивіться далі у відео.

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