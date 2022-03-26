Не в Израиле: отец Урганта рассказал, где на самом деле сейчас телеведущий

Отец Ивана Урганта опроверг, что телеведущий сбежал в Израиль / Фото: Instagram

Сам телеведущий говорил, что у него отпуск и обещал вскоре вернутся. В Сети не очень поверили Урганту, учитывая сколько российских звезд за последнее время выехало из России. Отец телеведущего Андрей Ургант нарушил молчание и рассказал о местонахождение сына.

Ургант-старший уверяет, что Иван уже вернулся в Россию.

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Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать, – цитирует отца Урганта StarHit.

Иван Ургант с отцом / Фото: Instagram

В день вторжения Путина в Украину российский ведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram черную картинку и написал: "Страх и боль. Нет войне". Ранее появилась информация о том, что шоу "Вечерний Ургант" закрыли из-за позиции ведущего относительно войны

Напомним, недавно в СМИ заговорили о возвращении Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Россию.

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