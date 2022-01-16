Неожиданный дуэт: Королева и Повалий спели хит Аллы Пугачевой (видео)

Наташа Королева спела вместе с Таисией Повалий / Фото: instagram.com/koroleva__star

Видео Наташа Королева, которая недавно устроила горячие танцы с мужем в ночном клубе, опубликовала в своем Instagram-профиле.

В конце ролика, на 48-й секунде можно увидеть, как Наташа, ее сын Архип, а также Таисия Повалий и ее сын Денис поют песню "Две звезды", написанную в конце 1980-х Игорем Николаевым для Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина.

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Это анонс нового выпуска российского шоу "Две звезды. Отцы и дети", в котором исполнительницы и их сыновья принимают участие.

Наташа Королева часто выводит своего сына Архипа на сцену, снимается с ним в телешоу и рекламе. Но ее поклонникам такая тенденция не очень нравится – они хейтят звезду в соцсети, жалуясь, что парня в постах певицы стало слишком много.

Что известно о сыне Повалий

Сын Таисии Повалий – Денис – родился от брака певицы с ее первым мужем Владимиром Повалий. Он учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, на первом курсе начал заниматься музыкой.

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Таисия Повалий с сыном Денисом / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Денис Повалий принимал участие в 1-м сезоне шоу "Х-фактор", но в прямые эфиры не прошел. Он также появился в 8-м сезоне проекта "Голос країни" в составе трио Nude voices, но быстро покинул шоу.

В этом году Денис Повалий вместе со своей звездной мамой вышел на сцену российского проекта "Две звезды. Отцы и дети" на "Первом канале".

Напомним, что в октябре прошлого года Таисия Повалий заявила об угрозах и травле.