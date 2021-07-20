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Николай Носков триумфально вернулся на сцену в инвалидном кресле – зрители аплодировали стоя

20 июля, 14:49

Дарина Алексеева

Знаменитый артист, исполнитель хита "Это здорово" Николай Носков после инсульта вновь вышел на сцену и прослезился от встречи с поклонниками

Николай Носков / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

Знаменитый певец, музыкант и бывший участник группы "Парк Горького" Николай Носков, который перенес инсульт в 2018 году, выступил на закрытии музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске, в Беларуси. Сидя в инвалидном кресле, певец спел свои знаменитые песни "На меньшее я не согласен" и "Я люблю тебя, это здорово". Гости приветствовали певца стоя и громко аплодировали.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", хоть из-за перенесенного инсульта Николай и не может стоять, но периодически он поднимался на ноги, опираясь на трость. Однако зрители увидели, что выступление далось ему непросто: речь Николая Носкова не до конца восстановилась.

Во время выступления и сам Николай Носков, и его поклонники прослезились от эмоций.

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В комментариях к выступлению певца множество душевных отзывов его поклонников:

Напомним, что четыре года назад Николай Носков перенес ишемический спинальный инсульт. Врачи провели операцию по удалению тромба из шейного отдела позвоночника. Артист до сих пор не восстановился – у него парализована правая часть тела.

Ранее мы рассказали, как участница от Украины на Славянском базаре-2021 пыталась покорить российский шоубиз.

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шоу-бизнес певец Николай Носков

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