Микола Носков тріумфально повернувся на сцену в інвалідному кріслі – глядачі аплодували стоячи

Знаменитий артист, виконавець хіта "Это здорово" Микола Носков після інсульту знову вийшов на сцену і розплакався від зустрічі з шанувальниками

Микола Носков / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

Знаменитий співак, музикант і колишній учасник гурту "Парк Горького" Микола Носков, який переніс інсульт у 2018 році, виступив на закритті музичного фестивалю "Слов'янський базар" у Вітебську, в Білорусі. Сидячи в інвалідному кріслі, співак заспівав свої знамениті пісні "На меншее я не согласен" і "Я люблю тебя, это здорово". Гості привітали співака стоячи та голосно аплодували.

Як пише Telegram-канал "Звездач", хоч через перенесеного інсульту Микола і не може стояти, але періодично він підіймався на ноги, спираючись на ціпок. Однак глядачі побачили, що виступ далося йому непросто: мова Миколи Носкова не до кінця відновилася.

Під час виступу і сам Микола Носков, і його шанувальники розплакалися від емоцій.

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У коментарях до виступу співака безліч душевних відгуків його шанувальників:

"Низький уклін, великий артист"

"Микола, ви – сила волі!"

"Браво!"

"Наживо, захоплююся!"

"Плачу"

Нагадаємо, що чотири роки тому Микола Носков переніс ішемічний спінальний інсульт. Лікарі провели операцію з видалення тромбу з шийного відділу хребта. Артист досі не відновився – у нього паралізована права частина тіла.

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