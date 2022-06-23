Новый хит "Ми з України" покоряет Польшу: что так зацепило поляков

Кадры из клипа "Ми з України". Скриншот с видео телеканала "Украина"

Совместный хит самых популярных артистов нашей страны "Ми з УкраЇни" всего за 12 часов собрал более четверти миллиона просмотров. Еще бы, ведь в творческом и патриотическом порыве объединились 17 звезд! И покоряет песня о несокрушимости Украины не только украинских пользователей, но и соседнюю Польшу.

Портал interia.pl опубликовал заметку о трогательной песне, и понравилось им не только исполнение наших артистов – в кадрах видео они разглядели кое-что очень близкое для себя.

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"Не нужен зоркий глаз, чтобы заметить, что в середине видео показаны дружеские объятия президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды", – говорится в публикации.

А вот и полное видео нашумевшего трека:

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Ведущие телеканала "Украина" спели

К созданию трека присоединились и воины информационного фронта канала "Украина". Ведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов спели вместе со звездами шоу-биза.

"Создавая эту песню, чувствовал подъем, гордость и единство. А еще драйв от того, что мы лучшая нация на планете. В песне целый водоворот эмоций: боль, сопротивление, злоба и любовь, а любовь всегда побеждает. Поэтому песня – это мое видение мира: я украинец, а Украина – это свобода и любовь", – сказал телеведущий Владимир Остапчук.

Как мы сообщали, дата премьеры выбрана неслучайно (23 июня): именно сегодня Европейский Союз принял решение о статусе кандидата для Украины. И именно за мир во всей Европе сражаются сегодня с российским нашествием украинцы.

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Дети из Украины и Польши спели вместе

Более 250 детей из Украины и Польши приняли участие в клипе на песню "Червона калина". Премьере на польском телевидении и сети предшествовал конкурс, на который зрители музыкального телеканала 4FUN KIDS присылали фрагменты записанной песни. Ставший популярным во всем мире марш сечевых стрельцов перевели на польский, чтобы польские дети спели на родном языке. Украинские дети-участники клипа – это, в частности, сироты, которых приютил центр в польском городке Осса. Проект инициировал и поддержал Фонд Полсат, который с первых дней войны помогает детям из украинских детских домов.