Татьяна Лазарева считает, что Россию нужно сравнять с землей

Татьяна Лазарева спрогнозировала распад российского общества / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

После нападения России на Украину Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию и закрыла тему возвращения назад. Она не боится осуждать российскую агрессию против Украины и критиковать россиян за их позицию.

Лазарева считает, что кремлевская репрессивная машина будет только набирать обороты, и это будет иметь ужасные последствия.

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В интервью для YouTube-канала Продолжение следует ведущая заверила, что весь русский народ не поднимется и не выйдет на митинги, чтобы скидывать Путина с трона, потому что до них "доходит" медленно.

Русский народ несет ответственность большую (за войну. – Ред.). Ну да, всему обществу капец. Нужно всю Россию сравнить с землей и построить новую, – высказалась ведущая.

55-летняя Татьяна Лазарева озвучила свои прогнозы по поводу будущего РФ. Все очень плачевно.

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Не рассчитываю, что там так быстро все кончится. Сейчас только начинается развертывание маховика репрессий внутри мозга людей. Это аналог того, что было – доносы. Хочешь получить комнату соседа? Напиши, что он поддерживает террористов, рассуждает телеведущая.

Лазарева считает, что произойдет и моральное "разложение" населения. Русских ждет бедность и нищета.

К осени мы будем видеть ужасающий распад общества. Бедность, нищета, голод и плюс гражданская война. Я не очень горю желанием возвращаться. Извините, но есть возможность. Очень сочувствую тем людям, которые будут там жить. Именно их я хочу как-то поддерживать. Это гражданская война. Хаос, – заявила звезда.

Раньше Татьяна Лазарева рассказала, почему русские звезды боятся обнародовать свою позицию.

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