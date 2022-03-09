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Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, почему российские звезды боятся озвучивать свою позицию

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 10:57
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Российская телеведущая Татьяна Лазарева не раз высказывалась в поддержку Украины
Татьяна Лазарева сейчас находится в Киеве
Татьяна Лазарева сейчас находится в Киеве / Фото: Скриншот из YouTube

Татьяна Лазарева сейчас находится в Киеве. Телеведущая приехала на съемки программы "Лига смеха" и должна была уехать в Россию 25 февраля, однако осталась в Украине.

Лазарева всегда поддерживала Украину и не раз высказывалась против российской агрессии. Сейчас Татьяна тоже называет вещи своими именами: Россия напала на Украину. Актриса в интервью Meduza призналась, что она наговорили себе на хороший срок и поэтому вряд ли вернется в Россию.

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Татьяна Лазарева объяснила, почему не осуждает артистов, которые не озвучивают свою позицию
Татьяна Лазарева объяснила, почему не осуждает артистов, которые не озвучивают свою позицию / Фото: Instagram

Как отметила Лазарева, она с пониманием относится к артистам, которые боятся озвучивать свою позицию.

Каждый артист решает сам за себя, кто выступает (на тему войны) — это их решение. Это ответственность — принимать какую-то сторону. Публичным людям сделать это трудно. В России сильны репрессии, и смелость противостоять российской пропаганде есть не у многих. Мы не можем ото всех этого требовать.

Напомним, некоторые российские артисты все-таки не боятся в открытую говорить о войне в Украине. Свою позицию озвучили Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Алексей Панин.

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Ранее мы рассказывали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.

Элина Пелешенко
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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
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Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
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Цитата дня

Женщины, рискующие своей жизнью в Украине - вы невероятные и весь мир за вами!

Цитата на segodnya.ua
Дженнифер Энистон Актриса
Джен поддержала Украину!

Україна 24

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