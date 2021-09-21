О принце Филиппе сняли документальный фильм: где и когда его смотреть

ВВС готовят документальній фильм о принце Филиппе / Фото: instagram.com/clarencehouse
Вся Великобритания была глубоко опечалена смертью принца Филиппа в апреле 2021 года. Герцога Эдинбургского, который был женат на королеве более полувека, называют самым верным супругом в королевской истории.
Необыкновенную историю жизни принца Филиппа раскроют в новом документальном фильме BBC One. Отрывком из этого фильма члены королевской семьи поделились в Instagram.
В ролике можно увидеть, как принц Филипп катается на велосипеде.
Когда выйдет документальный фильм о принце Филиппе?
Документальный фильм Prince Philip: The Royal Family Remembers можно будет увидеть в среду, 22 сентября, в 21:00 на канале BBC One, а позже он будет доступен в Сети.
Что покажут в фильме?
Картина включает в себя интервью с несколькими членами королевской семьи и друзьями, которые поделились своими самыми сокровенными воспоминаниями о Филиппе. В шоу будут представлены кадры, снятые до и после смерти герцога Эдинбургского.
Принц Филипп умер за два месяца до своего 100-го дня рождения. Официальной причиной смерти была названа старость – в Великобритании этот термин в свидетельстве о смерти указывают в тех случаях, когда покойному было более 80 лет.
Накануне смерти принц Филипп переболел инфекцией, а также перенес операцию на сердце.
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