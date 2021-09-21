Про принца Філіпа зняли документальний фільм: де і коли його дивитися

ВВС готують документальній фільм про принца Філіпа / Фото: instagram.com/clarencehouse
Вся Велика Британія була глибоко засмучена смертю принца Філіпа в квітні 2021 року. Герцога Единбурзького, який був одружений на королеві понад півстоліття, називають найвірнішим чоловіком в королівській історії.
Особливу історію життя принца Філіпа розкриють в новому документальному фільмі BBC One. Уривком з цього фільму члени королівської сім'ї поділилися в Instagram.
У ролику можна побачити, як принц Філіп катається на велосипеді.
Коли вийде документальний фільм про принца Філіпа?
Документальний фільм Prince Philip: The Royal Family Remembers можна буде побачити в середу, 22 вересня, о 21:00 на каналі BBC One, а пізніше він буде доступний в Мережі.
Що покажуть у фільмі?
Картина включає в себе інтерв'ю з декількома членами королівської сім'ї і друзями, які поділилися своїми найпотаємнішими спогадами про Філіпа. У шоу будуть представлені кадри, зняті до і після смерті герцога Единбурзького.
Принц Філіп помер за два місяці до свого 100-го дня народження. Офіційною причиною смерті була названа старість – в Великій Британії цей термін в свідоцтві про смерть вказують у тих випадках, коли покійному було більше 80 років.
Напередодні смерті принц Філіп хворів, а також переніс операцію на серці.
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