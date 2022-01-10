Обгоревшая в пожаре Хлебникова дала первое интервью после трагедии: ожоги певицы лечат йодом

Хлебникова дала первое интервью после пожара / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Марина Хлебникова продолжает находится под присмотром московских медиков. Как стало известно, певице сделали первую пластическую операцию по пересадки кожи на лице.

Впервые с момента пожара исполнительница готова выйти на связь с поклонниками и рассказать о своем состоянии лично. Об этом стало известно из анонса ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

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Ведущий пригласил в студию всю семью Хлебниковой и связался с певицей по телефон. По всей видимости, пока звезда не готова показывать лицо общественности и общается по видео только с членами семьи.

Я в бинтах, а бинты в йоде – они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета. Надо мной стоит щит огромный...из щита еще идет тепло. Это отделение в институте Склифосовского оборудованно удивительной кроватью – в ней кварцевый мелкий песок, – рассказала о лечении Хлебникова.

Хлебниковой собирают деньги на ремонт

Кроме того, Андрей Малахов записал видеообращение к поклонникам Марины Хлебниковой. Телеведущий предложил фанатам помочь любимой певицы ми объявил о том, что начался сбор средств на ремонт в ее квартире.

Дело в том, что после пожара Хлебникова лишилась места жительства. Ведь последнее время она все время находилась в своих московских апартаментах.

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Неизвестно насколько затянется лечение и восстановление, но очень хочется, чтобы из больницы она вернулась домой. Не на пожарище, а в свою любимую квартиру. Поэтому до выписки мы очень хотим ее восстановить, – сказал в обращении Малахов.

Не так давно певицу перевели из реанимации в обычную палату. Сразу же после этого Хлебникова записала аудиообращение к своим поклонникам в Instagram , в котором сообщила, как чувствует себя сейчас.