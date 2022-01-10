Хлєбнікова, що обгоріла в пожежі, дала перше інтерв'ю після трагедії: опіки співачки лікують йодом

/ Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Марина Хлєбнікова продовжує перебувати під наглядом московських медиків. Як стало відомо, співачці зробили першу пластичну операцію з пересадки шкіри на обличчі .

Вперше з моменту пожежі виконавиця готова вийти на зв'язок із шанувальниками та розповісти про свій стан особисто. Про це стало відомо з анонсу ток-шоу Андрія Малахова "Прямий ефір".

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Ведучий запросив у студію всю сім'ю Хлєбнікової та зв'язався зі співачкою по телефону. Очевидно, поки зірка не готова показувати обличчя громадськості і спілкується по відео тільки з членами сім'ї.

Я в бинтах, а бинти у йоді – вони ж йодом лікують опіки. У мене бинти жовтого кольору. Наді мною стоїть щит величезний ... зі щита ще йде тепло. Це відділення в інституті Скліфосовського обладнане дивовижним ліжком – у ньому кварцовий дрібний пісок, – розповіла про лікування Хлєбнікова.

Хлєбніковій збирають гроші на ремонт

Крім того, Андрій Малахов записав відеозвернення до шанувальників Марини Хлєбнікової. Телеведучий запропонував фанатам допомогти коханій співачки ми оголосив про те, що розпочався збір коштів на ремонт у її квартирі.

Справа в тому, що після пожежі Хлєбнікова втратила місце проживання. Адже останнім часом вона постійно перебувала у своїх московських апартаментах.

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Невідомо, наскільки затягнеться лікування та відновлення, але дуже хочеться, щоб із лікарні вона повернулася додому. Не на згарищі, а у свою улюблену квартиру. Тому до виписки ми дуже хочемо її поновити, – сказав у зверненні Малахов.

Нещодавно співачку перевели з реанімації до звичайної палати. Відразу ж після цього Хлєбнікова записала аудіообіг до своїх шанувальників у Instagram , в якому повідомила, як почувається зараз .