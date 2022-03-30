Обручена или нет? Злата Огневич засветила кольцо на пальце, а никто и не заметил

Злата Огневич в статусе невесты? / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Недавно Злата Огневич присоединилась к поддержке украинских защитников - артистка выступает перед военными для поднятия их боевого духа.

На днях певица запостила фото в Instagram во время очередного мероприятия в поддержку ВСУ и очень заинтриговала фанатов.

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Так, Злата засветила кольцо на "том самом" пальце. В кадре Огневич выглядит очень цветущей и бодрой. Неужели звезда обручена? Может быть с военным?

Впрочем, фанатов певицы ждет разочарование. В комментарии "Сегодня" PR-менеджер Златы Огневич заявила, что это не "то самое" кольцо и, таким образом, опровергла слухи о помолвке звезды.

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Она же лицо ювелирного бренда. Это не кольцо. Это набор колечек на все пальцы, – объяснила нам PR-менеджер звезды.

Кстати, Злата призналась фанатам, какая у нее сейчас самая заветная мечта:

Это деблокада Мариуполя и победа Украины. Освободить людей, прекратить геноцид и предоставить подкрепление титановым героям, всем нашим бойцам, которые находятся в Мариуполе, защищают Украину. Они присягали народу Украины. И я верю, что деблокада состоится! А за ней – дальнейшее освобождение юга и востока, – написала звезда в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Злата Огневич обратилась к россиянам и назвала их изгоями и проклятым народом.

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