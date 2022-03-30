Заручена чи ні? Злата Огнєвіч засвітила каблучку на пальці, а ніхто й не помітив

Злата Огнєвіч у статусі нареченої? / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нещодавно Злата Огнєвіч долучилась до підтримки українських захисників – артистка виступає перед воєнними для підняття їхнього бойового духу.

Днями співачка запостила фото в Instagram під час чергового заходу на підтримку ЗСУ і неабияк заінтригувала фанатів.

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Так, Злата засвітила каблучку на тому самому пальці. У кадрі Огнєвіч виглядає дуже квітучою та бадьорою. Невже зірка заручена? Можливо з воєнним?

Втім, на фанатів співачки чекає розчарування. У коментарі "Сьогодні" PR-менеджер Злати Огнєвіч заявила, що це не "та сама" обручка і, таким чином, спростувала чутки про заручини зірки.

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Вона ж обличча ювелірного бренду. Це не каблучка. Це набір каблучок на всі пальці, – пояснила нам PR-менеджер зірки.

До речі, Злата зізналась фанатам, яка у неї зараз найзаповітніша мрія:

Це деблокада Маріуполя і перемога України. Звільнити людей, припинити геноцид і надати підкріплення титановим героям, всім нашим бійцям, які перебувають наразі в Маріуполі, захищають Україну. Вони присягали народу України. І я вірю, що деблокада відбудеться! А за нею— подальше звільнення півдня і сходу, – написала зірка в Instagram.

Раніше ми повідомляли, що Злата Огнєвіч звернулася до росіян та назвала їх ізгоями та проклятим народом.

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