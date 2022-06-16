Обвиняемого в сексуальных домогательствах Кевина Спейси отпустили под залог

Кевина Спейси после обвинений в домогательствах отпустили под залог / Фото: Getty Images

Секс-скандал вокруг оскароносного актера Кевина Спейси набирает обороты. Совсем недавно звезде кино выдвинули еще пять обвинений в сексуальных домогательствах.

Первое заседание по делу Спейси состоялось 16 июня в Вестминстерском магистратском суде, сообщает The Mirror.

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Во время процесса были заслушаны обвинения в насилии над мужчиной и принуждении его к проникающим сексуальным действиям без согласия в августе 2008 года, а также два пункта обвинения в сексуальном насилии над мужчиной в марте 2005 года и сексуальном насилии над мужчиной в апреле 2013 года.

Однако по окончании заседания суд принял решение освободить голливудского актера под залог, сумма которого пока неизвестна.

Королевская прокуратура санкционировала обвинения в сторону Спейси еще в прошлом году, однако все это время актер был за границей и не появлялся в Великобритании.

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Недавно Спейси принял решение все же отстаивать свое имя в суде, ведь он уверяет, что не имеет никакого отношения к преступлениям. Даже в здание суда сегодня актер заходил с улыбкой.

Напомним, что после громкого секс-скандала дело Кевина Спейси закрыли из-за внезапной смерти человека, который выдвинул звезде обвинения. А после этого умерли еще два фигуранта скандального дела.