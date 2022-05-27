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Кевин Спейси не успел вернуться в кино, как получил новые обвинения в домогательствах

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 мая, 12:36
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Оскароносный актер Кевин Спейси снова оказался в эпицентре секс-скандала. Звезда кино выдвинули еще пять обвинений в сексуальных домогательствах к мужчинам
Кевин Спейси
Кевин Спейси / Фото: Getty Images

Не успел Кевин Спейси обрадоваться своему возвращению в кино, как ему выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах к трем мужчинам.

Как сообщает издание ВВС, ссылаясь на Королевскую прокуратуру, 62-летний актер получил обвинения после того, как следствие рассмотрело доказательства, представленные полицией из-за жалоб, датированных периодом с 2005 по 2013 год.

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По информации прокуратуры, три жалобы имеют отношения к домогательствам со стороны Спейси в Лондоне, а одна — в Глостершире. Кроме того, звезду кино обвиняют еще в нескольких сексуальных преступлениях в столице Англии.

Первую жалобу подал 40-лений мужчина. По его словам, Спейси приставал к нему в марте 2005 года. Вторая жертва – 30-летний мужчина – подверглась нападению в Лондоне в августе 2008 года. Кроме того, второй пострадавший заявляет о принуждении к сексуальным действиям с проникновением без его согласия.

Однако пока прокуратура не может официально предъявить обвинения Спейси, так как тот находится в другой стране.

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Служба уголовного преследования напоминает всем заинтересованным сторонам, что уголовное преследование против Спейси активно и что он имеет право на справедливое судебное разбирательство, – заявила глава Специального отдела по расследованию преступлений Королевской прокуратуры.

Также пока прокуратура не может подтвердить или опровергнуть необходимость экстрадиции американца Спейси в Великобританию.

Напомним, что после громкого секс-скандала дело Кевина Спейси закрыли из-за внезапной смерти человека, который выдвинул звезде обвинения. А после этого умерли еще два фигуранта скандального дела.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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