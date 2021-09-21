Обзор звездного Instagram: Дарья Петрожицкая шлет огоньки Сумской и переписывается с Салемом

Дарья Петрожицкая показала, с кем переписывается в Instagram / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Актриса Дарья Петрожицкая очень любит Instagram и ежедневно проводит там много времени. Как признается сама артистка, в свой выходной она может "зависнуть" в соцсети на пять часов.

На Дашу подписаны 318 тысяч пользователей, ей часто пишут поклонники, а она иногда им отвечает. Делать это постоянно Петрожицкая не может, так как ей не хватает времени, к тому же есть и особенно надоедливые фанаты.

Я отвечаю человеку: "Спасибо" или "Хорошего дня" и все, понеслась. Есть просто такая

категория людей, детей, которые думают, что я их лучшая подружка, начинают просто постоянно писать. А это очень трудно. Не хочется же их удалять или блокировать, – рассказала Дарья в интервью "Зірковому шляху".

В Instagram Петрожицкая часто общается с Даниэлем Салемом. А еще в подписчиках у нее актеры Станислав Боклан, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская.

Я шлю Ольге Сумской сердечки, огонек. Она там всегда готовит что-то и я смотрю, – отметила актриса сериала "Папик".

Смотрите интервью с Дашей Петрожицкой для программы "Зірковий шлях":