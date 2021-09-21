Огляд зіркового Instagram: Дар'я Петрожицька шле вогники Сумській і переписується з Салемом

Дар'я Петрожицька показала, з ким листується в Instagram / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Актриса Дар'я Петрожицька дуже любить Instagram і щодня проводить там багато часу. Як зізнається сама артистка, в свій вихідний вона може "зависнути" в соцмережі на п'ять годин.

Зараз на Дашу підписані 318 тисяч користувачів, їй часто пишуть шанувальники, а вона іноді їм відповідає. Робити це постійно Петрожицька не може, так як їй не вистачає часу, до того ж є особливо набридливі фанати.

Я відповідаю людині: "Спасибі" або "Гарного дня" і все, понеслася. Є просто така

категорія людей, дітей, які думають, що я їх краща подружка, починають просто постійно писати. А це дуже важко. Не хочеться ж їх видаляти або блокувати, – розповіла Дар'я в інтерв'ю "Зірковому шляху".

У Instagram Петрожіцька часто спілкується з Даніелем Салемом. А ще в підписниках у неї актори Станіслав Боклан, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська.

Я шлю Ользі Сумській сердечка, вогник. Вона там завжди готує щось і я дивлюся, – зазначила акторка.

Спеціально для програми "Зірковий шлях" Дар'я Петрожицька відкрила архів свого Instagram-профілю і показала приховані фото, які вона зберігає.

Про це та інші секрети акторки дивіться у відео:

Ще новини на тему: