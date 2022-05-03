Звезда ТikTok Олег Машуковский: к украинским блогерам в РФ всегда относились свысока

Блогер в интервью ответил, справедливо ли хейтят русских в мире / Фото: instagram.com/mashukovsky

Популярный украинский блогер Олег Машуковский дал интервью Алине Доротюк для YouTube-канала программы "Зірковий шлях". Звезда Instagram и TikTok откровенно рассказал о новых реалиях в связи с нападением России на Украину.

Так, Олег Машуковский отметил, что сейчас ни с кем из РФ не общается.

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Нет, вообще ни с кем. У меня была единственная там хорошая подруга, можно сказать. Она из Украины, Лиана. Она переехала в Москву в Дримтим и до сих пор по сей день молчит. Я публично заявил, что с этим человеком я больше не общаюсь, я ее не знаю. Ну кому-то просто, возможно, важнее контракты, деньги и прочее. Я в принципе очень мало с кем общался. Мы все друг друга знаем, из одной лодки, можно сказать, но такое общение у нас было очень натянутое, очень сильно.

По словам Машуковского, к украинским блогерам в РФ всегда относились свысока.

К нам как-то из Украины всегда относились, знаешь.. <> Зверхньо, да. Типа мы в Москве мы такие все популярные, крутые, классные, зарабатываем миллионы, а вы типа – ну прикольно, класс, развивайтесь. Вот такое отношение. Я это чувствовал всегда на себе. А потом и как-то вообще оборвались все контакты, от слова совсем. Мне как-то даже неприятно с кем-то…

Теперь же россиян по всему миру ненавидят за их войну в Украине, за одобрение кровавых действий властей. Машуковский также соглашается с тем, что их заслуженно хейтят во всем мире.

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Я считаю, что хейтят не конкретно их, как народ, но их отношение к своей жизни. Ну то есть им все запретили, их отстранили от всего мира – нам все равно, все круто. Они не замечают, что их жизнь, страна – все катится в одно место. И то, что творит их правительство – это вообще военные преступления и преступления против человечности. Любые. Ну, я не знаю. Я думаю, что да.

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