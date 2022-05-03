Слава Демин изящно затроллил Дмитрия Медведева, который засветил трусы Calvin Klein

Российские власти только в качестве пропаганды нахваливают российские товары, а сами предпочитают брендовые вещи из Америки

Украинский ведущий пошутил над лицемерной позицией пособника Путина - Медведева / Фото: instagram.com/slavademin_official

Власти РФ себе не изменяют: для народа все сгодится, выпущенное в России – то есть, низкокачественное, кустарное, безвкусное. А себе любимым – только брендовое, заграничное, западное. Да-да, того ненавистного Запада, который они так уничтожают в своих пропагандистских речах. Но правда все же всплывает на поверхность.

Украинский ведущий Слава Демин, обращавшийся ранее к Ани Лорак, подметил, насколько лицемерна российская верхушка. В частности – Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ и тот, кто всецело поддерживает кровавую политику Путина относительно Украины.

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Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

В Facebook Демин затроллил Медведева за его любовь к брендовому нижнему белью.

скриншот из Facebook Славы Демина

Мы стали забывать прикрывать пупок трусиками. А ведь еще прохладно,

- шутит Демин.

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У многих возникает один справедливый вопрос: почему же он не поддерживает своего производителя, какую-нибудь фабрику "Большевичка", а носит трусы Calvin Klein?

Напомним, ранее звезда "Скаженого весілля" затроллила новое лицо Марченко.