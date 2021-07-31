Олегу Виннику – 48! Что нужно знать о феномене украинской эстрады

Певец Олег Винник отмечает 48-летие / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

певец , композитор и автор песен

, композитор и автор песен возраст: 48 лет

48 лет знак зодиака: Лев

Детство и юность

Родился Олег Анатольевич Винник 31 июля 1973 года в селе Вербовка Черкасской области. Уже в 4 года будущий певец и любимец миллионов женщин впервые вышел на сцену. Он всегда мечтал быть артистом и других вариантов своего профессионального будущего не рассматривал. Первые его выступления состоялись на сцене Черкасского УТОС (Общество слепых, – Ред.), членом которого была его мать Анна Яковлевна. Мероприятия УТОС мама Олега не пропускала, ведь сама любила и умела петь, а свою любовь к музыке передала сыну.

Олег Винник в детстве / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

В юности Олег Винник увлекся игрой на электрогитаре и развивал свой голос. После окончания школы в селе Красный Кут, куда переехал вместе с родителями еще в 1976 году, будущий артист поступил в Каневское училище культуры на хормейстерский отдел. Во время учебы особое внимание Олег уделил вокалу.

Олег Винник в юности / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Параллельно Винник уже начал свои первые выступления – в качестве гитариста местной группы. Карьера музыканта началась стремительно и уже в 20 лет одаренный юноша стал солистом Черкасской филармонии. Это было первое место работы. Но дальше закрутилось больше, Олег отправился в Германию.

Творчество и взлет карьеры в Германии

В рамках культурного обмена Олег Винник уехал в Германию. Там волей случая судьба сталкивает его с мюзиклом, и он понимает, что хотел бы попробовать себя в новой сфере. Тогда еще начинающий артист выбрал себе псевдоним OLEGG и пробовался не только в мюзиклах, но и телепроектах. Одними из первых его работ стали партии в легендарной "Тоске", а также в оперетте "Паганини".

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В течение двух лет Олег Винник брал частные уроки по совершенствованию техники пения в авторитетного американского пианиста, преподавателя вокала Джона Лемана. Для этого по выходным ездил из Берлина в Гамбург. До этих занятий Олег пел баритоном, после них — вокальный спектр значительно расширился, певец освоил новый для себя голосовой диапазон лирико-драматического тенора. Так, вскоре ему предложили выступить в мюзикле Kiss Me Kate, а затем в "Титанике" и "Соборе парижской богоматери".

Но самая главная роль в мюзикле ждала его впереди – "Отверженные" по бессмертному произведению Виктора Гюго. Олегу досталась главная партия Жана Вальжана. Кроме того, Винник удостоился почетного звания "Новый грандиозный голос 2003". Также в Германии Олег Винник всерьез занялся бодибилдингом, но был вынужден прекратить тренировки в связи с получением роли Жана Вальжана.

После блестящих премьер на мировой сцене Олегу Виннику поступило предложение от кинокомпании Constantin Film GmbH пройти кастинг на главную роль в фильме "Парфюмер". Но артист отказался от заманчивого предложения и сосредоточился на написании песен для своего репертуара.

А в 2006 году на пике своей блестящей карьеры исполнителя ролей мировых мюзиклов у артиста происходит судьбоносная встреча с Александром Горбенко — руководителем нескольких бизнес-проектов. Именно он стал сначала продюсером Олега в Украине, а впоследствии — равноправным партнером по бизнесу и близким другом.

Старт сольной карьеры в Украине

В Украину Олег Винник с опытом и европейской популярностью вернулся в 2011 году. Он не стал тратить время и сразу начал сольную карьеру на родине. Ставка на живые выступления в разных уголках Украины сделала свое дело, и он стал самым кассовым артистом. Многие так и не могут понять, в чем феномен Олега Винника, а сам артист неоднократно говорил, что просто занимается делом, которое любит, и дарит людям искренние эмоции.

Его первые хиты "Нино" и "Вовчиця" покорили сердца украинских слушателей и теперь Олег Винник активно гастролирует по всей территории нашей страны. В мае этого года певец дал концерт в своем родном селе в Черкасской области, где его тепло приняли.

"Вовчиця"

"Нино"

Личная жизнь

О личной жизни и семье Олега Винника известно очень мало. Его родители были не публичные и отказывались от интервью с журналистами. К сожалению, мама и папа исполнителя умерли – мать Анна в 2018-м году перед сольным концертом сына, а отец Анатолий много лет назад так и не доехал до концерта Олега – у него прихватило сердце, после чего скоропостижно скончался.

Олег Винник с мамой Анной / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Также ничего не афиширует звезда и о личной жизни. Как утверждают СМИ, певец якобы уже много лет женат на своей 44-летней бэк-вокалистке Таисии Сватко, с которой вместе воспитывают сына.

Несколько лет назад Олег Винник прокомментировал свою личную жизнь так:

"Вы видели мою супругу? Не видели! Потому что все личное — табу. Естественно, в 43 года мужчина не может быть один. Но я не делаю никакого преступления, не рассказывая о личной жизни. Лично мне не интересно, с кем и как живут мои коллеги. Мне интересно, как они работают на сцене"

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